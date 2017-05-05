Здоровья ради: в России вырос спрос на медицинский туризм

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Москва, 5 мая. Майские праздники все больше россиян предпочитают проводить на оздоровительных процедурах. Спрос на медицинский туризм вырос на 20% в сравнении с прошлым годом. При этом предпочтение отдается путешествиям по стране. Об этом сегодня пишет RT со ссылкой на статистические данные.

Майские каникулы, которые у многих длятся от трех до девяти дней, граждане РФ решили посвятить своему здоровью. Наибольшим спросом пользуются разовые услуги. Речь в основном идет о стоматологических и офтальмологических процедурах. Не остались без работы в эти дни и пластические хирурги, поток клиентов у которых возрос в связи с приближением сезона отпусков.