Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Здоровья ради: в России вырос спрос на медицинский туризм

Здоровья ради: в России вырос спрос на медицинский туризм

8:58  5 Мая 2017
220

Здоровья ради: в России вырос спрос на медицинский туризм

Москва, 5 мая. Майские праздники все больше россиян предпочитают проводить на оздоровительных процедурах. Спрос на медицинский туризм вырос на 20% в сравнении с прошлым годом. При этом предпочтение отдается путешествиям по стране. Об этом сегодня пишет RT со ссылкой на статистические данные.

Здоровья ради: в России вырос спрос на медицинский туризм

Майские каникулы, которые у многих длятся от трех до девяти дней, граждане РФ решили посвятить своему здоровью. Наибольшим спросом пользуются разовые услуги. Речь в основном идет о стоматологических и офтальмологических процедурах. Не остались без работы в эти дни и пластические хирурги, поток клиентов у которых возрос в связи с приближением сезона отпусков. 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров