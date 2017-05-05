Торг уместен: США не исключили сотрудничество с «Рособоронэкспортом»

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Вашингтон, 05 мая. В проекте федерального бюджета США на 2017 год появилась оговорка, согласно которой Вашингтон оставляет за собой право возобновления сотрудничества с «Рособоронэкспортом».

Несмотря на то, что в главном финансовом документе Соединенных Штатов отдельным пунктом прописаны запреты на заключение контрактов с российским предприятием и его «дочками», авторы проекта бюджета оставили весьма туманную лазейку.

«Глава оборонного ведомства может временно откладывать ограничения, если по итогам консультаций с госсекретарем и директором национальной разведки будет определено, что это соответствует жизненно важным интересам национальной безопасности США», — говорится в документе.

Как напоминает «Газета.ru», санкции против «Рособоронэкспорта» Вашингтон ввел 2 сентября 2015 года. В июле прошлого года в запрет на сотрудничество с российским предприятием была внесена оговорка, что отдельные приобретения возможны, если на то будет добрая воля Госдепа.