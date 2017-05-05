Гигантский айсберг на подходе: геологи обнаружили в Антарктиде новую трещину

В закладки

Скопировать

Лондон, 5 мая. Геологи обнаружили новую трещину в антарктическом шельфовом леднике Ларсена. Она находится примерно в 10 километрах от другого разлома, который был зафиксирован в декабре 2016 года.

Как сообщает Gizmodo, ученые предполагают, что это только вопрос времени, когда ледяной шельф в 200 квадратных миль сползет в море.

Геологи, участвующие в проекте MIDAS (британский научно-исследовательский проект изучения последствий таяния на ледяном шельфе Ларсен), ведут мониторинг трещины в течение нескольких лет, но разлом резко вырос в декабре прошлого года на 12 миль (около 20 км). В январе трещина продвинулась еще на 10 км в течение двух недель.

В докладе проекта MIDAS сообщается, что, по состоянию на 1 мая 2017 года, появилась новая трещина. По мнению геологов, целостность ледяного шельфа становится все более неустойчивой.