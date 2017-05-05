Нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа тушат в Перми

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Пермь, 05 мая. Сотрудники спасательного ведомства Пермского края продолжают бороться с огнем на НПЗ ЛУКОЙЛа в Перми.

Как сообщает «Газета.ru», возгорание на территории завода по улице Промышленной произошло около четырех утра по местному времени. К восьми утра пожар был локализован, однако тушение и проливка продолжается по настоящий момент.

На место происшествие выезжало руководство регионального МЧС, по предварительным данным пострадавших и жертв при пожаре нет. Как заявили в ЛУКОЙЛе, безопасности жителей ничего не угрожает.