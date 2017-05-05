Сирия: российских военных в деревне в горной Латакии встретили цветами

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Латакия (Сирия), 5 мая. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в горную деревню Брабишбо в горной Латакии, местные жители встретили их цветами, апельсинами и песнями.

Деревня Брабишбо в горной части провинции Латакия еще полтора года назад была в окружении боевиков. Несмотря на осаду, боевикам не удалось захватить деревню. Постепенно, при поддержке ВКС РФ террористы были отброшены и из соседних деревень. Всего за месяцы осады погибло 55 жителей деревни. Еще около сотни были ранены, пятеро пропали без вести.

Дети встретили российских офицеров с цветами и апельсинами, передает РИА Новости. Один из местных жителей, пользующийся репутацией неплохого певца, исполнил песню о дружбе между Россией и Сирией.

В общей сложности сотрудники Центра доставили 400 пакетов гуманитарной помощи. В основном это рис, мука, сахар, чай. Всего около двух тонн.