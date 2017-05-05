Ученые разработали таблетку, которая заменит занятия спортом

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 05 мая. Американские ученые из Института биологических исследований Солка заявили о том, что разработали таблетку, которая может заменить занятия спортом.

Как пишут специализированные СМИ, в своих работах исследователи отталкивались от химических процессов, которые происходят в организме человека во время интенсивных физических нагрузок.

Используя полученные данные, ученые создали таблетку состоящую из веществ, которые запускают в организме процессы, происходящие во время тренировок. В частности, речь идет об ингредиенте GW1516, который улучшает выносливость.

Как пояснили исследователи, новая таблетка, прежде всего, будет полезна не лентяям, а людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями – то есть тем, кто и рад бы заниматься спортом, однако врач запретил.