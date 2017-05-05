Коалиция ошибается, а люди гибнут: Пентагон признал, что разбомбил мечеть при атаке в Сирии

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Американские военные признали, что разбомбили мечеть в сирийской деревне Аль-Джина. Свою собственную ошибку они обнаружили в результате расследования, которое проводило Центральное командование США.

Напомним, что инцидент произошел в марте 2017 года. Тогда американская армия нанесла удар, как они уверяли, рядом с мечетью в провинции Алеппо. Однако при этом часть религиозного здания оказалась разрушена. Погибло 42 мирных жителя.

Полковник Центрального командования США Джонс Томас отрицал, что американские военные целились в молитвенное здание.

«Целью была не мечеть, а здание, где проходила встреча боевиков. Оно в 15 метрах от мечети, которая до сих пор стоит», — уверял он.

Пентагон также отрицал гибель мирных жителей и разрушение религиозного здания.

Телеканал CNN отмечает, что американским военным запрещено наносить удары по зданиям, использующимся в религиозных целях.

Любое религиозное сооружение, а также больницы и школы должны находиться в так называемом «необстрельном списке». Иногда такие здания из списка исключают, если установлено, что их используют не в мирных целях, а во благо боевиков. Но для исключения существуют специальные процедуры.

Теперь, оправдываясь, представители Пентагона заявляют, что во время обстрела по-прежнем думали, что задание мечети использовалось «Аль-Каидой» (Организация запрещена на территории РФ, — Прим. ФАН).

Напомним, что 17 марта об этом сообщал официальный представитель Пентагона США Джефф Дэвис. Он утверждал, что американская авиация нанесла удары не по мечети на севере Сирии, а по расположенному неподалеку зданию, в котором находились десятки боевиков террористической группировки «Аль-Каида».



Правда, никто из них так и смог вспомнить находилось ли в этот момент это религиозное здание в указанном списке или же было изъято из него.

После того как вскрылась ошибка с разрушением мечети в сирийской деревне Аль-Джина, Пентагон намерен проверить и сообщения о массовой гибели мирных жителей в результате авиаудара, предположительно, нанесенного по убежищу для беженцев в иракском Мосуле. Об этом сообщает Washington Post.

Кадры видеохроники, изображающие последствия бомбардировки, появились на одном из сетевых ресурсов террористической группировки ИГИЛ*. По данным турецких СМИ жертвами бомбардировки в иракском Мосуле могли стать более 80 человек.

«Мы проверяем эти утверждения, как делаем со всеми подобными сведениями», — заявил официальный представитель Пентагона майор Адриан Рэнкин Галлоуэй

Операция в Мосуле продолжается при поддержке коалиции во главе с США с октября 2016 года.

В результате воздушных ударов антитеррористической коалиции в Ираке и Сирии число жертв среди мирного населения с начала операции в августе 2014 года составило по меньшей мере 352 человека.

При этом, период с ноября 2016 года по март 2017 года погибли 45 мирных жителей. Также в сообщениях коалиции отмечается и «гибель с августа 2014 года по настоящее время 80 мирных граждан, о чем ранее не сообщалось».



В иракском городе Мосул только 17 марта от ошибочных авиаударов коалиции во главе с США погибли более сотни мирных граждан.

По данным независимой мониторинговой группы Airwars, в марте число жертв атак коалиции среди гражданского населения стало рекордным.

Организация, занимается отслеживанием действий коалиции во главе с США в Ираке и Сирии и отмечает увеличение авиаударов на территории обеих стран в последние месяцы, заявляя, что оно было «беспрецедентным».

Цифры, которые приводит Airwars, действительно ужасают — в марте 2017 года коалицией было нанесено 268 ударов по Ираку и 434 удара по Сирии, в результате которых погибли по меньшей мере 1782 мирных жителей.

Как отмечает сотрудник организации Алекс Хопкинс, число убитых мирных граждан в Сирии выросло в разы за последний месяцы, но почему-то мировые СМИ не спешат освещать этот факт.

В тоже время в докладе, который Центральное командование американских вооруженных сил опубликовало месяц назад, признавалась вина союзников в гибели 396 гражданских лиц за период с августа 2014 по февраль 2017 года в Сирии и Ираке.

* Организация запрещена на территории РФ.