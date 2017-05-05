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Пермь, 5 мая. Ужасное преступление было совершено в самом центре Перми. Грабители убили и сожгли водителя КамАЗа. Об этом сообщает новостной портал Evo-Rus.Com, со ссылкой на заявление пресс-службы регионального управления МВД России.

Трое местных жителей забрались в кабину грузовика, чтобы его обокрасть. Но обнаружили, что там спит водитель. Грабители нанесли дальнобойщику несколько ударов ножом. От полученных ранений пострадавший скончался на месте. Преступники, чтобы скрыть следы преступления подожгли грузовик.

Это случилось ночью 29 апреля на улице Революции в Перми. В ходе оперативно-розыскных мероприятий убийцы были задержаны. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Проводится следствие.