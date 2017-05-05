Сирия: в Идлибе прошли постановочные съемки новой «химатаки»

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Дамаск, 5 мая. Постановочные съемки новой «химической атаки», которую якобы провели правительственные войска Сирии, прошли в Идлибе. В ближайшие дни видеофальшивки могут быть выложены в Сеть под громкими заголовками и с множеством кричащих комментариев. Об этом стало известно РИА Новости из собственных источников в военно-дипломатической сфере. Собеседник агентства рассказал, что заказчик этого «телевизионного сериала» о гибели мирных жителей находится в странах Европы.

«Для придания натуральности видеосъемки осуществлялись на сотовые телефоны с нескольких ракурсов, а также с использованием квадрокоптера. По завершении «съемочного процесса» каждому участнику, включая детей, видеогруппой было выплачено по тысяче сирийских фунтов и выдан продуктовый набор», — цитирует агентство свой источник.

В постановочных съемках «химатаки» приняли участие порядка 70 взрослых и детей, добавил собеседник. Он считает, что вброс снятого материала может произойти уже на этой неделе.