Грандиозный провал: два КамАЗа ушли под землю — видео

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Набережные Челны, 05 мая. В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как два КамАЗа, стоящих на стоянке, уходят под землю.

Как сообщают очевидцы, курьезный инцидент имел место быть в Набережных Челнах на автомобильной стоянке предприятия «Кориб», где были припаркованы несколько десятков других грузовиков.

В один прекрасный момент, под двумя автомобилями, в буквальном смысле слова, земля, вернее свежеуложенный асфальт, стал проваливаться и в воронку провалились два грузовых автомобиля.

Как удалось выяснить, вскоре КамАЗы достали из земляного плена, серьезных повреждений автомобили не получили. На предприятии начала проверка факта случившегося.