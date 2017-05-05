Стало известно, где москвичи чаще всего нарушают правила парковки

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Москва, 5 мая. Столичные власти проанализировали данные, полученные от ГИБДД, и составили список улиц Москвы, где чаще всего регистрируются нарушения правил парковки. Безусловным лидером стал Цветной бульвар, откуда только за первые четыре месяца текущего года было вывезено порядка полутора тысяч неправильно припаркованных машин.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столица Максима Ликсутова. Напряженной в плане нарушений стала и улица Петровка — с начала года эвакуировано более 1,4 тыс. автомобилей. Ненамного отстает и Пресненская набережная, за которой следует проспект Мира и Профсоюзная улица.