Сирия. Фотохроника войны: выставку покажут в Вене

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Вена, 05 мая. Фотовыставка «Сирия. Фотохроника войны» будет продемонстрирована в пятницу 5 мая в постоянном представительстве России при ОБСЕ в Вене.

Как сообщает «Парламентская газета», презентация выставки, которая является совместным проектом ВГТРК и МИА «Россия сегодня», впервые будет показана за пределами Российской Федерации.

На уникальных снимках запечатлены, в частности, военные действия и гуманитарная ситуация в Алеппо, освобождение Пальмиры, будни российской военной базы Хмеймим. К слову, некоторые из представленных работ ранее нигде не публиковались.

Напомним, что впервые фотовыставка «Сирия. Фотохроника войны» была представлена в нижней палате российского парламента в середине января 2017 года. Уже известно, что после Вены выставку планируют показать в Афинах.