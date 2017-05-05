Астана: Сирия попробует жить жить без эскалации конфликта с 6 мая

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Астана, 5 мая. С завтрашнего дня в Сирии вводится запрет на военные действия в четырех зонах деэскалации. Таков главный итог четвертого раунда переговоров, которые прошли в столице Казахстана. Документ о создании таких зон подписали страны-гаранты перемирия (Турция, Россия и Иран). При этом присутствовали наблюдатели от Иордании и США, спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура, а также делегации правительства Сирии и сил вооруженной оппозиции.

Зоны деэскалации, где будет запрещены любая военная активность, в том числе и полеты самолетов, появятся на юге Сирии, в провинции Идлиб, севернее Хомса и в Восточной Гуте. Россия на переговорах в Астане заявила, что готова направить в эти районы своих наблюдателей.