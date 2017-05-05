Донбасс: ВСУ в течение суток 3 раза обстреляли территорию ЛНР

В закладки

Скопировать

Луганск (ЛНР), 05 мая. Киевские силовики в течение последних суток три раза нарушили «режим тишины», открыв огонь по территории Луганской народной республики.

Как сообщили в народной милиции ЛНР, в результате обстрелов потерь среди мирного населения, а также личного состава НМ республики нет. ВСУ дважды открывали огонь по населенному пункту Фрунзе, один раз — по Калиново.

Обстрелы киевские силовики вели из стрелкового оружия и вооружения БМП, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из зенитных установок ЗУ-23-2.