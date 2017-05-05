Пошел на таран: в Калифорнии автомобиль въехал в мексиканское кафе
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Лонг-Бич (Калифорния), 05 мая. В Калифорнии автомобиль на полном ходу въехал в здании общепита, к счастью, в ДТП никто не погиб.
Инцидент, который мог иметь куда более трагичные последствия, имел место быть в американском городе Лонг-Бич. По сообщениям очевидцев, машина въехала в кафе, которое специализируется на мексиканской кухне.
Что стало причиной дорожно-транспортного происшествия, разбираются местные правоохранители. Предварительно, в результате тарана здания общепита в больницу с травмами обратились два посетителя кафе.
Последствия инцидента попали видео.
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