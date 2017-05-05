Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Клинтон планирует создать группу противодействия политике Трампа

Клинтон планирует создать группу противодействия политике Трампа

7:25  5 Мая 2017
275

Клинтон планирует создать группу противодействия политике Трампа

Вашингтон, 5 мая. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон намерена приступить к организации политической группы, основной задачей которой будет противодействие политике действующего американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники, близкие к окружению Клинтон.

По данным газеты, уже известно имя человека, который в новой группе сопротивления займется вопросами привлечения финансовых потоков. Это будет Джудит Маккейл, ранее работавшая под руководством Клинтон заместителем главы внешнеполитического ведомства.

Клинтон планирует создать группу противодействия политике Трампа

Издание пишет, что политическая организация получит название «Вместе вперед». В ближайшее время экс-кандидат в президенты США собирается провести первые встречи с потенциальными инвесторами своего движения. 

#клинтон #трамп
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров