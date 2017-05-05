Клинтон планирует создать группу противодействия политике Трампа

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Вашингтон, 5 мая. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон намерена приступить к организации политической группы, основной задачей которой будет противодействие политике действующего американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники, близкие к окружению Клинтон.

По данным газеты, уже известно имя человека, который в новой группе сопротивления займется вопросами привлечения финансовых потоков. Это будет Джудит Маккейл, ранее работавшая под руководством Клинтон заместителем главы внешнеполитического ведомства.

Издание пишет, что политическая организация получит название «Вместе вперед». В ближайшее время экс-кандидат в президенты США собирается провести первые встречи с потенциальными инвесторами своего движения.