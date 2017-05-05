Через третьи руки: СМИ обнаружили у боевиков ИГИЛ прицелы российского производства

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Боевики террористических группировок «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра»*, якобы, используют снайперские винтовки с прицелами ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях. Об этом сообщил «Коммерсант», ссылаясь на военных специалистов в Сирии.

По данным издания, военные эксперты установили, что боевики используют снайперские винтовки различных видов. Например, те, что состоят на вооружении армий стран НАТО. Такие как американская Remington MSR или австрийская Steyr Mannlicher SSG 08. И отмечают, что вместе с ними должны использоваться и самые современные прицелы, в том числе ночного видения (ПНВ).

Источник издания отметил, что прицелы ночного видения бывают нескольких поколений: от первого до третьего. Их технические характеристики улучшались по мере модернизации приборов. Их качество имеет большую важность для ведения боя в условиях ночи. Самые современные приборы, отмечает специалист по вооружению, третьего поколения. Их изготавливают только в России и США.

В других странах производить ПНВ третьего поколения пока не получается из-за того, что в их конструкции используются высокотоксичные химические соединения мышьяка и галлия.

Вывоз ПНВ последнего поколения в Штатах запрещен. Действует такое ограничение и в нашей стране. Получить высококачественные прицелы ночного видения могут только армии или спецподразделения тех стран, которые получили сертификат конечного потребителя, после длительных согласований. При этом покупатель гарантирует, что не передаст ПНВ третьим лицам.

В руки простых граждан обыкновенно попадают ПНВ с намеренно заниженными техническими характеристиками.



При этом в Сирии, по словам экспертов, были обнаружены прицелы ночного видения именно российского производства.

«Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи (ЭОП), произведенные на российских предприятиях»,— цитирует «Коммерсант» источник.

По одной из версий, они могли попасть в Сирию через третьи страны, куда и ПНВ и комплектующие для них из России поставляются вполне официально. А вот как они оказались в зоне боевых действий – большой вопрос.

Пока не было ни одного возбуждения уголовного дела по статье об утрате российскими военнослужащими военного имущества (статья 348 УК РФ). Не возбуждались дела и по факту того, что в Сирии обнаружены комплектующие для вооружения российского производства.

В тоже время пользователи в сети пишут о том, что ничего удивительного в том, что у боевиков нашли комплектующие российского производства нет

«Россия второй поставщик оружия в мире. Сотни частных армий снаряжаются за деньги нашим оружием. Сложнее найти армию, которая не использует русское оружие. Швейцарская и люксембургская, например. Хотя про прицелы и затворные коробки опять же не скажу, у нас отличный металл и оптика. Чего вы хотели найти в пустыне то? Там американские винтовки выходят из строя просто при вынимании из чехла», — сообщает Tangar.

А пользователь по имени Дмитрий уверен, что обнаруженным с Сириии ЭОПам больше сорока лет.

«Я заканчивал ВОКУ в 1978 году. Уже тогда с них был снят гриф секретности. И были они на ночных прицелах для всех видов стрелкового оружия (АКМ, ПК, РПК. РПГ). Найденные в Сирии у боевиков выпускались, скорее всего по лицензии где-нибудь в Чехословакии, ещё во времена СССР. Грош цена новости!», — считает он.

Поддерживает его и пользователь под ником prirodnyi.

«Однобоко как то. Российские-советские, или современные образцы? Вы еще про «калаши» и СВД напишите. Автору стоит конкретизировать информацию с привязкой ко времени, ну или хотя бы фото прибора, что ли. Этих ЭОПов в 1-ю и 2-ю уйму посеяли в ходе боев», — отмечает он.

Издание «Коммерсант» отмечает, что российские военные специалисты и сотрудники спецслужб начали изучать оружие боевиков с первых дней участия ВС РФ в сирийском конфликте. Цель была одна – понять, как оружие из десятков стран мира попадает в руки боевиков.



Напомним, что именно из снайперских винтовок были убиты как минимум четверо российских военнослужащих.

Так, в ноябре 2015 года именно снайпером был убит морпех Александр Позынич, а в марте 2016 снайпер ранил корректировщика огня Александра Прохоренко. Он попал в окружение, вызвал огонь на себя и погиб. Посмертно ему было присуждено звание героя. В феврале 2017 года пулевое ранение в шею получил жизнь контрактника Иван Слышкин. А несколько дней назад выстрелом снайпера был убит российский военный советник сирийской армии подполковник Алексей Бучельников

* Организация запрещена на территории РФ.