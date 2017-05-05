Суд обязал Johnson & Johnson к выплате $110 млн заболевшей раком женщине

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Сент-Луис, 05 мая. Суд Сент-Луиса обязал американскую компанию Johnson & Johnson (J&J) выплатить в качестве компенсации заболевшей раком женщине 110 млн долларов.

Как сообщает «Газета.ru», жительница Вирджинии на протяжении сорока лет пользовалась продукцией J&J с содержанием талька. Пять лет назад американке диагностировали рак яичников, который затем распространился на печень.

Впрочем, в компании, выразив сожаление женщине, заявили, что готовятся обжаловать постановление суда Сент-Луиса. Кроме того, в Johnson & Johnson продолжают утверждать, что их продукция безопасна.

Добавим, что в прошлом году J&J обязали выплатить в общей сложности 127 миллионов долларов двум женщинам, которым также были диагностированы онкологические заболевания.