Американских граждан предупредили о риске терактов по сценарию Ниццы

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Вашингтон, 5 мая. Национальное управление по безопасности на транспорте США предупредило о возможности совершения террористических актов по сценарию атаки в Ницце.

Сообщается, что ведомство распространило среди компаний, занимающихся грузоперевозками, предупреждение о риске терактов с использованием угнанных фур.

В распространенном документе также приводится список мер предосторожности для водителей, пассажиров и представителей правоохранительных органов.

Стоит отметить, что, согласно статистике, с 2014 года террористы совершили минимум 17 нападений с помощью грузовиков, в результате которых погибли 173 человека и 667 пострадали.

Как ранее сообщала Газета.ру, жертвами атаки террориста в Ницце стали 84 человека.