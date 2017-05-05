Выборы президента Южной Кореи: досрочно проголосовали более 5,6 млн человек
Сеул, 05 мая. В проходящем в Южной Корее досрочном этапе выборов президента страны приняли участие порядка 5,6 млн человек.
Как сообщает ТАСС, согласно данным Национальной избирательной комиссии, эти данные – рекордные. По состоянию на девять утра местного времени проголосовало более 13% граждан, имеющих право голоса.
Как отмечается, самая высокая активность голосующих отмечена в провинции Чолла-Намдо, где к урнам для голосования пришли около 19%, самая низкая – в городе Тэгу, где проголосовало около 11%.
Как напоминает «Газета.ru», досрочное голосование на выборах президента завершится в пятницу 5 мая, когда в Москве будет полдень. Основной этап выборов состоится во вторник 9 мая.
На должность президента Южной Кореи претендуют 13 человек, наибольшие шансы — у представителя Демократической партии Мун Чжэ Ина, который может набрать более 40%.