Выборы президента Южной Кореи: досрочно проголосовали более 5,6 млн человек

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Сеул, 05 мая. В проходящем в Южной Корее досрочном этапе выборов президента страны приняли участие порядка 5,6 млн человек.

Как сообщает ТАСС, согласно данным Национальной избирательной комиссии, эти данные – рекордные. По состоянию на девять утра местного времени проголосовало более 13% граждан, имеющих право голоса.

Как отмечается, самая высокая активность голосующих отмечена в провинции Чолла-Намдо, где к урнам для голосования пришли около 19%, самая низкая – в городе Тэгу, где проголосовало около 11%.

Как напоминает «Газета.ru», досрочное голосование на выборах президента завершится в пятницу 5 мая, когда в Москве будет полдень. Основной этап выборов состоится во вторник 9 мая.

На должность президента Южной Кореи претендуют 13 человек, наибольшие шансы — у представителя Демократической партии Мун Чжэ Ина, который может набрать более 40%.