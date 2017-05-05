Сирия новости 5 мая 07.00: САА перешла в контратаку в районе города Дейр эз-Зор, уничтожен командир ССА

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Сирия, 5 мая. Правительственные войска перешли в контратаку в районе города Дейр эз-Зор, уничтожен командующий ССА Малек Хасан Масальмех. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): перешла в контратаку в районе города Дейр эз-Зор.

«Исламское государство»*: отбили атаку боевиков ССА на город Джалин на западе провинции. Уничтожили 5 боевиков ССА, а также 2 бульдозера и 1 танк у плотины Адван. Трое террористов ИГ* пересекли реку Тигр и сдались иракским войскам на востоке Мосула.

Курды: расчистили несколько зданий от мин и самодельных взрывных устройств ИГ в городе Ат-Табка.

Провинция Дамаск

По неподтвержденным сведениям, террористы ИГ атаковали позиции боевиков вооруженной оппозиции (ССА) в районе лагеря Рахбан на границе с Иорданией. При нападении они использовали «шахид-мобиль».

Провинция Алеппо

По сообщению из независимого источника, представители группировки боевиков «Джебхат аль-Шамия» входящей в состав ССА вступили в переговоры с лидерами курдских племен в населенном пункте Гуз на севере провинции.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает один из репортеров информационного агентства Al-Masdar News в своем аккаунте в Twitter (@NatDefFor), войска Башара Асада перешли в контратаку в районе города Дейр эз-Зор.

Провинция Даръа

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, в рядах Свободной сирийской армии между группировками известными под названиями Аль-Моэтаз Биллах и Абу Муса Таршан возник спор по поводу совместных контрольно-пропускных пунктов и использования общих боеприпасов. В результате вооруженного столкновения в городе Аль-Ядуде, есть жертвы. Среди погибших командующий ССА Малек Хасан Масальмех, который составлял план захвата района Аль-Мансийя в боях с САА.

Подобные столкновения угрожают изнутри уничтожить коалицию Южного фронта, которая объединяет в себе более 50 небольших групп боевиков ССА в провинции Даръа.

Как сообщает информагентство Al-Masdar News со ссылкой на СМИ ИГ, террористы ИГ отбили атаку боевиков ССА на город Джалин на западе провинции. Были уничтожены 5 боевиков ССА, а 15 человек получили ранения. Кроме того, террористы ИГ, используя противотанковые управляемые ракеты, смогли уничтожить 2 бульдозера и 1 танк у плотины Адван.

Провинция Идлиб

Как сообщает репортер Al-Masdar News, в узбекской группировке «Имам аль-Бухари» сменился главарь. Теперь боевики подчиняются гражданину Таджикистана по имени Абу Юсуф. Он пришел на смену убитому несколько дней назад Акмалю Джурабаеву. Абу Юсуф будет руководить операциями группировки до тех пор пока боевики не выберут нового командира. До этого он командовал несколькими операциями против сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.

Провинция Ракка

Как сообщает агентство Al-Masdar News, ссылаясь на заявление командования Сирийских демократических сил (SDF), информация о том, что с ИГ было достигнуто соглашение о сдаче города Ат-Табка в обмен на сохранение жизней террористов, является ложной.

По сообщению в аккаунте в Twitter (@soder_jesper) одного из бойцов SDF, они расчистили несколько зданий от мин и самодельных взрывных устройств ИГ в городе Ат-Табка.

Провинция Хама

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter независимое агентство Aleppo Media Center, артиллерия САА обстреляла позиции боевиков в городе Аль-Латамина на севере провинции.

Ирак

По сообщению в аккаунте в Twitter новостного агентства Iraqi Day, в северо-западных районах западного Мосула произошли ожесточенные столкновения между иракской армией и ИГ.

Трое террористов ИГ пересекли реку Тигр и сдались иракским войскам на востоке Мосула.

* Организация запрещена на территории РФ.