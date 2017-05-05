На границе с Сирией в Иордании прогремел взрыв в лагере беженцев

В закладки

Скопировать

Амман, 5 мая. Четыре человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в лагере для сирийских беженцев в Иордании на границе с Сирией.

Как сообщает Associated Press, взрыв прогремел в районе рынка импровизированного лагеря на границе с Сирией. По предварительным данным, взорвался заминированный автомобиль.

По данным СМИ, в лагере проживают около 80 тысяч беженцев из Сирии. Вспыхнули столкновения между вооруженными группировками, были слышны выстрелы.