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Весь мир
На границе с Сирией в Иордании прогремел взрыв в лагере беженцев

На границе с Сирией в Иордании прогремел взрыв в лагере беженцев

6:44  5 Мая 2017
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На границе с Сирией в Иордании прогремел взрыв в лагере беженцев

Амман, 5 мая. Четыре человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в лагере для сирийских беженцев в Иордании на границе с Сирией.

Как сообщает Associated Press, взрыв прогремел в районе рынка импровизированного лагеря на границе с Сирией. По предварительным данным, взорвался заминированный автомобиль. 

По данным СМИ, в лагере проживают около 80 тысяч беженцев из Сирии. Вспыхнули столкновения между вооруженными группировками, были слышны выстрелы. 

 

Олеся Волкова
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