Нефть Brent упала ниже отметки в 48 долларов за баррель

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Москва, 5 мая. Цена барреля североморской нефтяной смеси марки Brent опустилась ниже 48 долларов США.

Сообщается, что по состоянию на 06.20 по московскому времени стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 1,03% — до 47,88 доллара за баррель.

Отмечается, что данную отметку нефть преодолела впервые с 30 ноября прошлого года.

Добавим, что по мнению экспертов, мировые цены на нефть начали падение из-за опасений сохранения глобального переизбытка «черного золота» на рынке из-за роста добычи в Соединенных Штатах.