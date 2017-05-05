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Глава Apple рассказал, как сбросил 13 кг при помощи «умных часов»

Глава Apple рассказал, как сбросил 13 кг при помощи «умных часов»

6:27  5 Мая 2017
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Глава Apple рассказал, как сбросил 13 кг при помощи «умных часов»

Нью-Йорк, 5 мая. Глава Apple Тим Кук рассказал, как ему удалось похудеть на 30 футов (чуть более 13 килограммов) благодаря «умным часам» Apple Watch.

В интервью телеканалу CNBC Кук сообщил, что устройство его компании стало для него «шагом к здоровому образу жизни».

По его словам, причина в том, что Apple Watch «мотивируют, дают обратную связь о проделанных тренировках». 

Глава Apple рассказал, как сбросил 13 кг при помощи «умных часов»

Ранее «Газета.ру» сообщала, что продажи Apple Watch по всему миру выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. 

#apple #кук
Олеся Волкова
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