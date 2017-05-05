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Минобороны рассказало, что делали российские самолеты у берегов Аляски

Минобороны рассказало, что делали российские самолеты у берегов Аляски

6:26  5 Мая 2017
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Минобороны рассказало, что делали российские самолеты у берегов Аляски

Москва, 05 мая. В министерстве обороны России прокомментировали инцидент с пролетом самолетов РФ у берегов Аляски, наделавший шум в американских СМИ.

«В четверг стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации в сопровождении многоцелевых истребителей Су-35С выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов», — говорится в официальном сообщении МО РФ.

Также в министерстве обороны добавили, что подобного рода полеты над нейтральными водами проходят регулярно и в соответствии со всеми принятыми международными нормами.

Как напоминает «Газета.ru», телеканал Fox News в своем эфире заявил, что самолеты США поднимались на перехват российских истребителей.  

Алексей Громов
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