Лесной пожар у АЭС «Фукусима-1» не удается потушить в течение недели
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Токио, 05 мая. Специалисты противопожарных служб и сил самообороны Японии в течение недели не могут потушить пожар в радиоактивном лесу у АЭС «Фукусима-1».
Как сообщает «Газета.ru», на данный момент выгорела площадь размером почти в 20 гектаров. Работу по тушению пожара затрудняют сильные порывы ветра, которые гонят огонь на юг.
Всего в работах по тушению пожара в радиоактивном лесу принимают участие около 250 человек, задействованных из местных противопожарных служб, а также сил самообороны Японии.
Добавим, что пожар в лесу возник неделю назад в районе расселенного населенного пункта Намиэ. Изменений радиационного фона в районе лесного пожара пока не зафиксировано.
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