Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Лекарства по рецептам предлагают сделать бесплатными для всех россиян

Лекарства по рецептам предлагают сделать бесплатными для всех россиян

6:11  5 Мая 2017
410

Лекарства по рецептам предлагают сделать бесплатными для всех россиян

Москва, 5 мая. Все россияне смогут получать бесплатные лекарства в аптеках по рецепту врача. Такое предложение разрабатывает Минздрав, сообщил директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.

По словам Мелика-Гусейнова, Минздрав планирует запустить в России программу бесплатного лекарственного обеспечения для граждан с полисами ОМС. Таким образом, жители РФ смогут бесплатно получать лекарства из ограниченного списка по рецепту врача без оплаты.

Создание подобной программы заложено в разработанную Минздравом «Стратегию лекарственного обеспечения населения РФ на период до 2025 года». Переход к системе лекарственного возмещения был намечен на 2017 год для отдельных категорий, сообщают «Известия»

Лекарства по рецептам предлагают сделать бесплатными для всех россиян

Директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович, участвующая в обсуждении проекта, рассказала, что запуск системы лекарственного возмещения перенесен на 2019 год из-за нехватки финансирования проекта. 

В настоящее время подобный механизм получения лекарств действует только для льготников: инвалидов, ветеранов войн, детей до трех лет и др. При этом им доступен лишь ограниченный перечень препаратов из утверждаемого раз в год списка. 

#минздрав #лекарства
Олеся Волкова
Комментарии
Новости партнеров