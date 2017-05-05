Лекарства по рецептам предлагают сделать бесплатными для всех россиян

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Москва, 5 мая. Все россияне смогут получать бесплатные лекарства в аптеках по рецепту врача. Такое предложение разрабатывает Минздрав, сообщил директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.

По словам Мелика-Гусейнова, Минздрав планирует запустить в России программу бесплатного лекарственного обеспечения для граждан с полисами ОМС. Таким образом, жители РФ смогут бесплатно получать лекарства из ограниченного списка по рецепту врача без оплаты.

Создание подобной программы заложено в разработанную Минздравом «Стратегию лекарственного обеспечения населения РФ на период до 2025 года». Переход к системе лекарственного возмещения был намечен на 2017 год для отдельных категорий, сообщают «Известия».

Директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович, участвующая в обсуждении проекта, рассказала, что запуск системы лекарственного возмещения перенесен на 2019 год из-за нехватки финансирования проекта.

В настоящее время подобный механизм получения лекарств действует только для льготников: инвалидов, ветеранов войн, детей до трех лет и др. При этом им доступен лишь ограниченный перечень препаратов из утверждаемого раз в год списка.