Глава Северной Кореи приказал войскам приготовиться «сломать хребет врага»

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Пхеньян, 5 мая. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что вооруженные силы страны должны быть полностью готовы «сломать вражеский хребет по первой команде».

Сообщается, что глава КНДР провел инспекцию артиллерийских подразделений КНА на островах Чанджэдо и Мудо в Желтом море, расположенных недалеко от спорной морской границы с Южной Кореей.

Северокорейский лидер призвал элитные артиллерийские подразделение КНА, защищающие юго-западную линию фронта, сохранять высшую боевую готовность.

Также он ознакомился с планом артиллерийского удара по новым гарнизонам на вражеских объектах.

Ранее Газета.ру сообщала, что Центральное телеграфное агентство КНДР назвало учения ВВС Южной Кореи, Японии и США шагом к ядерной войне на полуострове.