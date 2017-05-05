МО РФ рассекретило документы о зверствах фашистов в Херсоне во время ВОВ

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Москва, 05 мая. На официальном сайте российского Минобороны опубликованы засекреченные ранее документы о зверствах фашистов в Херсонской области в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщают «Известия», из документов следует, что на территории области оккупанты замучили и казнили десятки тысяч мирных жителей. К публикации прилагается акт судебно-медицинской экспертизы, проведенной после эксгумации тел погибших.

Кроме того, в документах отмечается, что фашисты боялись огласки совершенных злодеяний, поэтому места, в которых проводились зверства, тщательно скрывались, а нацистам запрещалось фотографировать пытки.

«Особую актуальность эти документы приобретают сейчас, в свете попыток различных политических сил переписывать историю Второй мировой войны и навязать миру новую версию, перекроить ее под политическую конъюнктуру», — говорится в опубликованном МО РФ сообщении.