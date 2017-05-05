Конгресс США разочарован встречей с директором ФБР по «российскому делу»
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Вашингтон, 5 мая. Конгресс США разочарован итогами закрытой встречи с директором ФБР Джеймсом Коми по вопросу российского вмешательства в американскую политику.
Сообщается, что члены комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США заявили о том, что они разочарованы итогами встречи с Коми.
Отмечается, что в ходе двухчасового брифинга Коми практически не представил новой информации, касающейся расследования.
Кроме того, конгрессмены не понимаю, каковы рамки данного разбирательства, говорится в материале Газеты.ру.
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