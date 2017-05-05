Сирия: ВКС РФ доставили почти 38 тонн гумпомощи в Алеппо, Латакию и Дейр-эз-Зор

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Хмеймим (Сирия), 05 мая. В течение последних суток гуманитарную помощь в Сирии от российских военных получили мирные жители провинций Алеппо, Латакия, Эль-Кунейтра и Дейр-эз-Зор.

Как сообщает Центр по примирению враждующих сторон в САР, в город Алеппо ВКС России доставили более тонны питьевой бутиллированой воды. В населенном пункте Африн провинции Алеппо мирным жителям передано порядка восьми тонн воды, продуктов питания и предметов первой необходимости.

Кроме того, ВСК РФ доставили гуманитарную помощь в населенные пункты Рас-эль-Базит, что в провинции Латакия, и Кум-эль-Вейсия, что в провинции Эль-Кунейтра, где гражданские получили около восьми тонн продуктов питания.

Как уточнили в Центре по примирению, всего на протяжении дня четверга 04 мая гуманитарную помощь от российских военных в общем объеме почти 17 тонн получили почти 5300 мирных жителей Сирии.

Также ВКС РФ доставили в Дейр-эз-Зор более 20 тонн продуктов питания, полученных официальным Дамаском по линии ООН.