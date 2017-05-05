Штаты хотят проверять порты Дальнего Востока и Приморья из-за санкций против Северной Кореи

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Американский Конгресс почти единогласно принял законопроект об усилении санкций против Северной Кореи. Автором законодательной инициативы выступил председатель комитета палаты по иностранным делам, республиканец Эдвард Ройс. За нее проголосовали 419 конгрессменов и только один высказался против.



Новый закон коснется, прежде всего, торговых партнеров КНДР. Теперь министр национальной безопасности США может ввести на американской территории обязательный досмотр грузов, перевозимых кораблями или транспортными самолетами, которые до этого находились в портах или аэропортах, где регулярно допускаются нарушения резолюций Совета Безопасности ООН. А это значит, что под подозрения попадают все суда, которые на протяжении последнего года заходили в национальное морское или воздушное пространство Северной Кореи или же были зарегистрированы в государствах со слабым таможенным контролем.

Согласно документу, предложенному Ройсом, также вносится изменение в закон о портах и безопасности морского сообщения в США. Теперь грузовым судам под флагом КНДР или любого другого государства, нарушающего резолюции Совбеза ООН, запрещен заход в американские воды.

Принятый закон требует от лидера США через 180 дней после его вступления в силу, а затем и каждый год в течение пяти лет предоставлять профильным комитетам Конгресса список операторов портов и аэропортов, которые способствовали импорту или экспорту из Северной Кореи, нарушая тем самым введенные ООН санкции. Также в течение 90 дней администрация Дональда Трампа должна определиться, наконец, с тем является ли КНДР государством-спонсором терроризма или нет.

При этом «конкретные выводы» должны содержаться в отношении портов России, Китая, Сирии и Ирана. Это касается портов Владивостока и Находки в Приморье и порта Ванино Хабаровского края, сирийских портов в Латакии и Тартусе, международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране и двух портов в Китае.



Под санкции США, после вступления документа в законную силу, попадут иностранные лица и организации, которые используют в качестве наемных рабочих граждан Северной Кореи, направленных за границу принудительно. Также вводится полный запрет на ввоз в Америку товаров, произведенных рабским трудом в КНДР.

Автор законопроекта Эдвард Ройс приводит данные, согласно которым компании из Сенегала, Катара и Анголы вывозят из Северной Кореи людей, которые работая в этих странах, отправляют свои зарплаты обратно на родину.



Напомним, что отношения между США и Северной Кореей обострились после того как КНДР провела ряд испытаний баллистических ракет. В Штатах назвали северокорейскую ядерную программу угрозой мирового значения и призвали Южную Корею поддержать санкции против страны-соседки. Американский президент Дональд Трамп не исключал силового решения конфликта. В ответ на это Северная Корея неоднократно заявляла , что готова ответить ядерными ударами на провокации со стороны США.



В настоящее время американская администрация настаивает на том, чтобы страны Юго-Восточной Азии и других регионов понизили уровень дипломатических отношений с Северной Кореей. Об этом сообщил на специальном брифинге для журналистов заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Патрик Мерфи.

«США «просят страны, включая своих партнеров в АСЕАН, предпринять усилия в целях пресечения потоков доходов, которые Северная Корея получает в регионе, а также взглянуть на дипломатические отношения (с Пхеньяном), дабы минимизировать их, чтобы КНДР не извлекала пользу из своих дипломатических каналов ради ядерных и ракетных разработок», — заявил он.

При этом, в своей речи Мерфи подчеркнул, что Штаты не настаивают на разрыве демократических связей с Северной Кореей.

«Не думаю, что мы конкретно призываем какие бы то ни было страны к тому, чтобы официально разорвать дипломатические связи (с КНДР – Прим. ФАН). Если бы они это сделали, то это могло бы помочь ситуации. Но мы, что более уместно, просим их взглянуть на имеющиеся у них дипломатические отношения с Северной Кореей», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, Северная Корея имеет в некоторых странах присутствие, «явно превышающее дипломатические потребности» Пхеньяна. По мнению Вашингтона, оно способствует не только коммерческой деятельности КНДР, но и некоторым «злонамеренным актам».