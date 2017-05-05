Простота и удобство: YouTube начал тестировать новый дизайн

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Маунтин-Вью (США), 05 мая. Видеохостинг YouTube предложил пользователям, пока в качестве ознакомления, новый вариант дизайна.

Как передает «Газета.ru», ссылаясь на официальные сообщения Google, разработчики упростили интерфейс популярного сервиса, для того, чтобы пользоваться YouTube стало проще и удобнее.

Понятное дело, для начала надо будет привыкнуть к тому, что навигация переместилась в левую колонку, а «прокрутка» страницы стала бесконечной. Также одна из новинок оформления – так называемый «ночной» режим, во время которого снижается яркость экрана, фон становится несколько темнее, а цвета – теплее.

Впрочем, новый дизайн, если он пришелся не по душе, можно отключить: для этого достаточно перейти в настройки своего аккаунта.