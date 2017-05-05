Трамп признался, что любит Австралию

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Вашингтон, 5 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что любит Австралию.

Говоря о своем телефонном разговоре с австралийским премьером Малкольмом Тернбуллом, Трамп отметил, что у него прекрасные отношения с этой страной.

Он также добавил, что прекрасно ладит с Тернбуллом, несмотря на то, что ранее в СМИ появились сообщения о том, что разговор прошел на повышенных тонах, говорится в материале Газеты.ру.

«Мы не дети. У нас был очень, очень хороший разговор», — подчеркнул глава Соединенных Штатов.

Ранее стало известно о том, что Дональд Трамп встретится с Малкольмом Тернбуллом 4 мая.