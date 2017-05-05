«Почта России» заявляет о законности закупок самолетов Ту-204

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Москва, 05 мая. Покупка «Почтой России» двух магистральных самолетов Ту-204 прошла в соответствии с отечественным законодательством.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на комментарий пресс-службы «Почты». Кроме того, все детали в процессе закупок были согласованы с министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

Как уточнили в «Почте России», процесс закупки проходил в несколько этапов, при этом каждый шаг был направлен на то, чтобы сделка состоялась по максимально выгодной для госструктуры цене.

Кроме того, в ведомстве добавили, что на запрос Генеральной прокуратуры, поступивший в начале года, о необходимости покупки самолетов, в установленные сроки и в полном объеме были предоставлен ответ.

Как напоминает «Газета.ru», ФГУП закупила два самолета Ту-204 в июне прошлого года, сумма сделки – 3,39 млрд рублей. С декабря 2016 года по март текущего самолетами «Почты» было сделано 92 рейса.