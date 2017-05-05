Студенты ДВФУ представили прототип биопротеза руки нового поколения

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Владивосток, 5 мая. Пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) сообщила, что студенты разработали прототип биопротеза руки нового поколения.

Сообщается, что изобретение является гораздо более дешевым, чем его иностранные аналоги. Стоимость биопротеза оценивается примерно в 8 тысяч рублей.

Отмечается, что протез оснащен системой управления с помощью нейрогарнитуры.

По словам одного из разработчиков Данила Фонова, датчик, считывающий информацию, можно встроить в любой предмет, надеваемый на голову.

«Мы отойдем от микроэлектрических датчиков и предложим свою концепцию снятия показаний о том, что хочет сделать человек — посредством энцефалографа напрямую с мозга», — пояснил он.