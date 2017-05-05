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Весь мир
Восемь последователей ИГ в Бразилии приговорены к тюремному сроку

Восемь последователей ИГ в Бразилии приговорены к тюремному сроку

5:02  5 Мая 2017
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Восемь последователей ИГ в Бразилии приговорены к тюремному сроку

Рио-де-Жанейро, 5 мая. Бразильский суд приговорил восьмерых последователей террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) к различным тюремным срокам.

Сообщается, что лица, подозревавшиеся к причастности к терроризму, получили от пяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Террористы продвигали свои идеи и планы через социальные сети. Как стало известно, преступники намеревались отравить станции водоснабжения.Восемь последователей ИГ в Бразилии приговорены к тюремному сроку

Стоит отметить, что приговор стал первым случаем применения в Бразилии закона о борьбе с терроризмом.

Ранее Газета.ру сообщала, что бразильская полиция задержала около 15 членов организации до начала Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

* Организация запрещена на территории РФ.

Ирина Новикова
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