Восемь последователей ИГ в Бразилии приговорены к тюремному сроку

В закладки

Скопировать

Рио-де-Жанейро, 5 мая. Бразильский суд приговорил восьмерых последователей террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) к различным тюремным срокам.

Сообщается, что лица, подозревавшиеся к причастности к терроризму, получили от пяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Террористы продвигали свои идеи и планы через социальные сети. Как стало известно, преступники намеревались отравить станции водоснабжения.

Стоит отметить, что приговор стал первым случаем применения в Бразилии закона о борьбе с терроризмом.

Ранее Газета.ру сообщала, что бразильская полиция задержала около 15 членов организации до начала Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

* Организация запрещена на территории РФ.