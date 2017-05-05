Французские ученые рассказали, когда у детей появляется самосознание

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Париж, 5 мая. Специалисты Высшей нормальной школы Парижа утверждают, что уже на пятом месяце жизни у детей начинают проявляться зачатки самосознания.

Сообщается, что для того, чтобы сделать данный вывод, ученые провели исследование, участниками которого стали люди различных возрастов.

Испытуемые рассматривали разные фотографии, часть из которых была снимками людей, а на остальных были изображены силуэты, имеющие цветные точки.

Изучив активность мозга в этот момент, ученые пришли к выводу, что человек обладает сознанием уже с пяти месяцев.