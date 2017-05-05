Военные США признали, что в марте нанесли авиаудар по мечети

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Вашингтон, 5 мая. ВВС США признали, что в марте нанесли удар по зданию, которое являлось частью религиозного комплекса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свой источник в Пентагоне.



16 марта был нанесен авиаудар по мечети в районе Аль-Джины. В результате авианалета погибли 42 человека, в основном мирные жители. Однако в Пентагоне после бомбардировки настаивали на том, что их ВВС атаковали находившееся рядом здание, а в нем дескать проходила встреча боевиков «Аль-Каиды» (запрещена в РФ).



По словам собеседника телеканала, проведенное расследование показало, что подвергшееся бомбардировке здание относилось к религиозно-храмовым сооружениям. Обычно подобного рода строения наряду со школами и больницами входят в список объектов, не подлежащих удару. По какой причине оно все же попало под авиаудар ВВС США в настоящий момент не установлено.