Минюст США приступил к расследованию в отношении Uber‍

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Вашингтон, 5 мая. Министерство юстиции США приступило к расследованию уголовного дела в отношении компании Uber.

Сообщается, что причиной возбуждения дела стало программное обеспечение компании Greyball, которое помогало водителям компании избегать представителей местных властей.

Напомним, что ранее компания признала, что данное ПО помогало идентифицировать и избегать чиновников, которые пытались помешать деятельности компании. Отмечалось, что оно применялось для проверки заказов.

Добавим, что официальных комментариев по данному вопросу от представителей Uber и Минюста не поступало.

Ранее Газета.ру сообщала, что Apple угрожала удалить приложение Uber со всех своих iPhone, после того как стало известно, что сервис по вызову такси следит за пользователями компании.