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Украина
По делу о госизмене Януковича допросят более 100 человек

По делу о госизмене Януковича допросят более 100 человек

4:05  5 Мая 2017
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По делу о госизмене Януковича допросят более 100 человек

Киев, 5 мая. Более 100 человек выступят в суде по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Сообщается, что в суд будут вызваны в том числе бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк, министр внутренних дел страны Арсен Аваков, экс-глава службы безопасности Валентин Наливайченко и другие высокопоставленные лица.По делу о госизмене Януковича допросят более 100 человек

По словам прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко, показания дадут также как бывшие, так и действующие должностные лица, военнослужащие, служившие на территории Автономной республики Крым.

Также в суде выступит бывший депутат Государственной думы Илья Пономарев, говорится в материале Газеты.ру.

Ирина Новикова
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