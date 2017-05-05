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Весь мир
Генсек ООН приветствовал создание зон безопасности в Сирии

Генсек ООН приветствовал создание зон безопасности в Сирии

3:51  5 Мая 2017
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Генсек ООН приветствовал создание зон безопасности в Сирии

Нью-Йорк, 5 мая. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш одобрил создание в Сирии зон безопасности.

В заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика говорится, что всемирная организация приветствует принятое в Астане соглашение о мирном урегулировании в Сирии.

Подчеркивается, что критически важным является улучшение жизни сирийцев с помощью данного соглашения.Генсек ООН приветствовал создание зон безопасности в Сирии

«Генеральный секретарь приветствует обязательства по прекращению применения всех видов оружия, в особенности авиации, а также быстрому, безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи», — отмечается в документе.

Ранее Газета.ру сообщала, что в четверг был принят меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии.

Ирина Новикова
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