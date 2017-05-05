Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии вступил в законную силу

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Астана, 5 мая. Меморандум о создании зон снижения напряженности в Сирии, который накануне подписали Россия, Турция и Иран вступил в свою законную силу.

Как было отмечено в меморандуме, создание зон деэскалации военного конфликта и зон безопасности — это временная мера, срок действия которой составит 6 месяцев. Но в дальнейшем она может быть продлена на основе консенсуса стран-гарантов.

«Страны-гаранты к 4 июня 2017 года предпримут шаги для завершения подготовки карт зон деэскалации и зон безопасности, а также карт для отделения вооруженных оппозиционных группировок от (. . .) террористических группировок (ИГИЛ*, «Ан-Нусра», «Аль-Каида», запрещенных в РФ)», — отмечается в документе.

Внутри зон безопасности любые столкновения между конфликтующими сторонами с использованием любых видов оружия, включая летательные аппараты, будут запрещены и прекращены.

Кроме того, будут созданы условия для доставки медицинской помощи для местного населения в зоны деэскалации, сообщается в меморандуме.

По взаимному договору, страны-гаранты предпримут «все необходимые меры для продолжения борьбы с террористами ИГ*, боевиками «Ан-Нусры» и «Аль-Каиды» вне зон деэскалации вооруженного конфликта.

* Организация запрещена на территории РФ.