Российские ученые выращивают из грибов искусственный нос

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Москва, 5 мая. Российские ученые из Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова и Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН пытаются вырастить искусственный нос из мицелия грибов.

Сообщается, что мицелий гриба шиитаке реагирует на мельчайшие примеси опасных паров аммиака и формальдегида в воздухе, поэтому может эффективно использоваться как детектор для проверки загрязнений воздуха.

Отмечается, что принцип работы искусственного носа на основе пленки из мицелия состоит в следующем: при увеличении содержания газа в воздухе химический состав мицелия меняется, следом меняется его упругость или электропроводность.

Ранее Газета.ру сообщала, что грибы накапливают почти половину всего почвенного углерода в северных лесах.