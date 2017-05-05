Бывший президент Афганистана назвал ИГ инструментом США

В закладки

Скопировать

Кабул, 5 мая. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что террористическая группировка «Исламское государство»* (запрещена в РФ) является порождением и инструментом США.

По его словам, группировка явно имеет иностранное происхождение. Экс-глава Афганистана высказал предположение, что организация появилась во время военного присутствия Соединенных Штатов.

Также он подчеркнул, что соединенным Штатам нужно дать объяснения в связи с полетами вертолетов без опознавательных знаков, сбрасывающих грузы в захваченных террористами зонах на границе Афганистана и Пакистана.

Ранее Газета.ру сообщала, что бывший президент Афганистана Хамид Карзай назвал бесполезным присутствие возглавляемой США коалиции в стране.

* Организация запрещена на территории РФ.