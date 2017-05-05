Бывший президент Афганистана назвал ИГ инструментом США
Кабул, 5 мая. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что террористическая группировка «Исламское государство»* (запрещена в РФ) является порождением и инструментом США.
По его словам, группировка явно имеет иностранное происхождение. Экс-глава Афганистана высказал предположение, что организация появилась во время военного присутствия Соединенных Штатов.
Также он подчеркнул, что соединенным Штатам нужно дать объяснения в связи с полетами вертолетов без опознавательных знаков, сбрасывающих грузы в захваченных террористами зонах на границе Афганистана и Пакистана.
Ранее Газета.ру сообщала, что бывший президент Афганистана Хамид Карзай назвал бесполезным присутствие возглавляемой США коалиции в стране.
* Организация запрещена на территории РФ.