Белый дом разморозил сделку с Саудовской Аравией по продаже высокоточных ракет

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Эр-Рияд, 5 мая. Власти США приняли решение разморозить сделку по продаже высокоточных управляемых ракет Саудовской Аравии. Об этом сообщает глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Как сообщается, сумма сделки составляет около миллиарда долларов. Речь идет о продаже бронебойных боеголовок и управляемых ракет Paveway.

Ранее оформление сделки было заморожено администрацией Барака Обамы из-за участия Саудовской Аравии в конфликте в Йемене, жертвами которого стали тысячи мирных жителей. Однако Дональд Трамп принял решение разблокировать сделку. Сейчас ее детали обсуждает американский конгресс.