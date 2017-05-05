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Происшествия
В Сомали арестовали трех военных, причастных к убийству министра в Могадишо

В Сомали арестовали трех военных, причастных к убийству министра в Могадишо

2:54  5 Мая 2017
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В Сомали арестовали трех военных, причастных к убийству министра в Могадишо

Могадишо, 5 мая. Власти Сомали арестовали трех военнослужащих, причастных к убийству министра по общественным работам и реконструкции страны.

Телохранители председателя счетной палаты Сомали открыли огонь по машине министра Аббаса Абдуллахи в центре столицы. По некоторым предположениям, они приняли его за боевика.

На данный момент арестованы двое телохранителей главы счетной палаты и солдат, охранявший убитого министра. К слову, из-за произошедшего главу счетной палаты уволили, сообщает РИА Новости.

#убийство #могадишо #министр
Катерина Кильгуткина
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