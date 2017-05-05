Ученые считают, что ругающийся человек становится сильнее

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Москва, 5 мая. Группа американских и британских психологов утверждает, что ругающийся человек временно становится сильнее.

По словам Ричарда Стивенса из университета Килса, получившего Шнобелевскую премию, ругаясь, человек стимулирует собственную симпатическую нервную систему, которая активируется при стрессе. Таким образом, на какое-то время раздраженный человек становится сильнее.

При этом отмечается, что произносимые ругательства не повлияли на работу сердечно-сосудистой или вегетативной нервной системы.

Отметим, что ранее Стивенс заявил, что ругательства облегчают боль, за что и был награжден Шнобелевской премией.