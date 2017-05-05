Пентагон проверяет сообщения о погибших в результате авиаудара в Мосуле

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Вашингтон, 5 мая. Пентагон проверяет информацию о массовой гибели мирных жителей в результате авиаудара, который был нанесен по убежищу для беженцев в Мосуле.

На сетевом ресурсе появилось видео, на котором сняты последствия бомбардировки террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ и других странах). Сообщалось, что при атаке погибли как минимум 80 мирных жителей.

Представитель Пентагона майор Адриан Рэнкин Галлоуэй заявил, что военные США проверяют все сообщения по этой ситуации, передают РИА Новости.

«Мы проверяем эти утверждения, как делаем со всеми подобными сведениями», — отметил он.



Напомним, что ранее сообщалось, что в результате обстрела погибли 34 мужчины, 29 женщин и 18 детей.

* Организация запрещена на территории РФ.