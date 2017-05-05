Ученые объяснили, почему человеческий мозг не перегревается от раздумий

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Саитама, 5 мая. В гиппокампе – центре памяти человеческого мозга – есть особая зона, которая выполняет роль датчика температуры. Ее задача следить за тем, чтобы мозг не перегревался, сообщает статья, опубликованная накануне в журнале Neuron.

Как пишет автор статьи Томас Макхью из японского института RIKEN в Саитаме, мыши, которым эту зона мозга отключили, вели себя нормально, но периодически демонстрировали симптомы, сходные с эпилепсией.

Напомним, что гиппокамп состоит из нескольких слоев пирамидальных нейронов. Эта область мозга участвует во всех процессах, связанных с обработкой и хранением долговременных воспоминаний, однако пока ученым известна лишь часть его функций.